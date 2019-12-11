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خطيب جمعة إيراني: “لبنان واليمن وسوريا وغزة كلها إيران”

http://almnatiq.net/?p=808731
المناطق-الرياض

أقر إمام مدينة “مشهد” الواقعة شمال شرق إيران، المدعو “أحمد علم الهدى” في إحدى خطب صلاة الجمعة أنّ مساحة إيران أكبر من حدودها “الجغرافية”، معتبراً أن كافة الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي “جزء من إيران”.
وزعم علم الهدى أنّ “إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحدّ بحدودها الجغرافية، الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان والمتمردون الحوثيون في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران”.
ويأتي هذا التصريح امتداداً لتصريحات سابقة لمسؤولون إيرانيون ادعوا فيها بأن إيران باتت تتحكم في عدد من العواصم العربية.

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