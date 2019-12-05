إنهاء معاناة مريض من نزيف بالشبكية في نجران

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أسهم بفضل الله أطباء العيون في مستشفى الملك خالد بنجران في انهاء معاناة مريض من نزيف حاد في الشبكية تسببت في ضعف الإبصار وعدم القدرة على تمييز وتفاصيل الاشياء من مسافة .

وقالت الصحة في نجران أنه تم إزالة التكيسات والألياف المحيطة بالشبكية وإزالة النزيف بتقنية الليزر وعودة الشبكية لوضعها الطبيعي حيث أصبح المريض بصحة جيدة وتحسن الأبصار لديه بشكل مناسب مع إرتفاع البصر بشكل تدريجي حيث غادر وهو بصحة جيدة ولله الحمد .

الجدير بالذكر أن مركز العيون في مستشفى الملك خالد تمكن من إجراء عمليات متقدمة خلال السنوات الخمس الماضية تمثلت في زراعة 26 قرنية وتحسين قصر النظر بتقنية الليزر لأكثر من 6300 مريض بالإضافة إلى إجراء 5 الآف عملية لعلاج الماء الابيض بنجاح وتحت اشراف إستشاريين مؤهلين في تخصصات العيون .