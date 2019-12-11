الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع خلال نوفمبر

الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع خلال نوفمبر

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منطقة نجران

الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع خلال نوفمبر

الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع خلال نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=808748
المناطق - واس

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر نوفمبر لعام 2019م 20 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 548 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 4% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
كما بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1,038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 70 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 80 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 118 ألف رأس من الماشية، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.
وتسعى “موانئ” إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة 2030.

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