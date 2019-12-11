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القيادة الوسطى الأمريكية: لن نسمح بأي هجمات ضد قواتنا في العراق

القيادة الوسطى الأمريكية: لن نسمح بأي هجمات ضد قواتنا في العراق
http://almnatiq.net/?p=808754
المناطق - وكالات

أكدت القيادة الوسطى الأميركية “سانتكوم” أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تأخذ بجدية الهجمات الصاروخية الأخيرة في العراق في ظل إطلاق القوات العراقية تحقيقا فيها.
وقالت المتحدثة باسم “سانتكوم” بيث ريوردان اليوم ” إن القيادة الوسطى تؤكد بوضوح بأنها لن تسمح بأي هجمات تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق أو حتى المنشآت العسكرية التابعة لها”، مشددًا على أن القوات الأميركية ملتزمة بالدفاع عن نفسها، وأن القوات الأميركية تعمل في العراق بضيافة الحكومة العراقية لمساعدة القوات المسلحة المحلية في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقالت ” إن القوات الأميركية تدعم أمن العراق وسيادته وشعبه، وتتمنى الشفاء العاجل للعراقيين الذين أصيبوا في تلك الهجمات”.

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