احدث الأخبار

واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية
أبرز المواد
 جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات
المنطقة الشرقية
 جمعية الأعمال النسائية بحفرالباطن تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل دور المرأة
المنطقة الشرقية
 المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان
أبرز المواد
 مزاد النخبة في نسخته الثانية يشهد حضور أكثر من 700 من ملاك ومنتجي الإبل
أبرز المواد
 البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يناقش 5 موضوعات
أبرز المواد
 إيران تعترف بـ”مجزرة معشور” جنوب الأهواز
أبرز المواد
 إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا
أبرز المواد
 الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية
أبرز المواد
 الجمارك في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون
أبرز المواد
 بدء أعمال الاجتماع الاستثنائي الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد “يونا” في جدة
أبرز المواد
واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية

واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية

أبرز المواد
جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات

جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات

المنطقة الشرقية
جمعية الأعمال النسائية بحفرالباطن تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل دور المرأة

جمعية الأعمال النسائية بحفرالباطن تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل دور المرأة

المنطقة الشرقية
المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

أبرز المواد

واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية

واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية
http://almnatiq.net/?p=808760
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب حذّر موسكو خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي بين ترامب ولافروف بعيداً عن عدسات المصوّرين إنّ “الرئيس ترامب حذّر من أيّ محاولة من جانب روسيا للتدخّل في الانتخابات الأميركية ودعا روسيا إلى حلّ النزاع مع أوكرانيا”.

إلا أن لافروف نفى أن يكون قد بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاجتماع المغلق مسألة التدخّل في الانتخابات الأميركية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن عقب لقائه بترامب “في الواقع نحن لم نتحدّث حتّى عن الانتخابات”.

وأتى نفي لافروف بعيد دقائق من إعلان البيت الأبيض أنّ ترامب حذّر محادثه من “أيّ محاولة من جانب روسيا للتدخّل في الانتخابات الأميركية”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حذر نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2020.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في واشنطن “كنت واضحا في شان التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض”.

وأضاف “قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي إجراءات لتقويض عمليتنا الديموقراطية فسنرد”.

وأجمعت وكالات الاستخبارات الأميركية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب العام 2016. وبرزت أخيرا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

وتابع بومبيو “إن إدارة ترامب ستعمل دائما لحماية استحقاقاتنا الانتخابية”.

لكن لافروف رفض هذه الاتهامات وقال “أكدنا مجددا أن كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا أساس لها. ليس هناك اي واقعة تثبته، لم يقدم إلينا أحد دليلا لأنه ببساطة لم يحصل”.

روابط ذات صلة

المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
المملكة تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان

المملكة تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان
مزاد النخبة في نسخته الثانية يشهد حضور أكثر من 700 من ملاك ومنتجي الإبل

مزاد النخبة في نسخته الثانية يشهد حضور أكثر من 700 من ملاك ومنتجي الإبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*