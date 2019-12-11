واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية

المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب حذّر موسكو خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي بين ترامب ولافروف بعيداً عن عدسات المصوّرين إنّ “الرئيس ترامب حذّر من أيّ محاولة من جانب روسيا للتدخّل في الانتخابات الأميركية ودعا روسيا إلى حلّ النزاع مع أوكرانيا”.

إلا أن لافروف نفى أن يكون قد بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاجتماع المغلق مسألة التدخّل في الانتخابات الأميركية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن عقب لقائه بترامب “في الواقع نحن لم نتحدّث حتّى عن الانتخابات”.

وأتى نفي لافروف بعيد دقائق من إعلان البيت الأبيض أنّ ترامب حذّر محادثه من “أيّ محاولة من جانب روسيا للتدخّل في الانتخابات الأميركية”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حذر نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2020.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في واشنطن “كنت واضحا في شان التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض”.

وأضاف “قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي إجراءات لتقويض عمليتنا الديموقراطية فسنرد”.

وأجمعت وكالات الاستخبارات الأميركية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب العام 2016. وبرزت أخيرا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

وتابع بومبيو “إن إدارة ترامب ستعمل دائما لحماية استحقاقاتنا الانتخابية”.

لكن لافروف رفض هذه الاتهامات وقال “أكدنا مجددا أن كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا أساس لها. ليس هناك اي واقعة تثبته، لم يقدم إلينا أحد دليلا لأنه ببساطة لم يحصل”.