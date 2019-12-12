احدث الأخبار

بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا
أبرز المواد
 صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا
أبرز المواد
 إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم
أبرز المواد
 تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت
أبرز المواد
 احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك
أبرز المواد
 تونس توزّع دليلاً على المساجين لحماية حقوقهم
أبرز المواد
 واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية
أبرز المواد
 جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات
المنطقة الشرقية
 جمعية الأعمال النسائية بحفرالباطن تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل دور المرأة
المنطقة الشرقية
 المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان
أبرز المواد
 مزاد النخبة في نسخته الثانية يشهد حضور أكثر من 700 من ملاك ومنتجي الإبل
أبرز المواد
بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا

بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا

أبرز المواد
صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

أبرز المواد
إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

أبرز المواد
تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت

تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت

أبرز المواد

احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك

احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك
http://almnatiq.net/?p=808762
المناطق - الرياض

عادة ما يرتبط تلوث الهواء بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن باحثين يقولون إن “تجربة طبيعية” تشمل سفر أشخاص إلى مدينة أكثر تلوثا بكثير من مدينتهم، قدمت أدلة على كيف يلحق‭ ‬ذلك الضرر بالأوعية الدموية مع مرور الوقت.

وقاس الباحثون مستويات نواتج تحليل التلوث والبروتينات المرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب في دم 26 من الشبان الأصحاء من لوس أنجلوس، وذلك قبل وأثناء وبعد زيارة إلى بكين ضمن برنامج دراسة صيفي.

وذكر فريق الدراسة في دورية (سيركيوليشن) أن مستقلبات التلوث في بول المشاركين قفزت مع مؤشرات الالتهاب وتراكم ترسبات داخل الشرايين بعدما أمضوا ما بين 6 و8 أسابيع في العاصمة الصينية.

وأشار فريق الدراسة إلى أن تلوث الهواء يعد مشكلة خطيرة للصحة العامة في الصين، حيث تؤثر سلبا على صحة القلب لدى 1.4 مليار شخص.

ووجد الباحثون أن مستويات جزيئات تلوث الهواء ارتفعت عندما كان الطلاب في بكين، بنسبة 371 في المئة عن مستوياتها في لوس أنجلوس، بينما زاد مستوى نواتج تحليل التلوث في البول إلى تركيزات نسبتها 176 بالمئة، في ارتفاع بنسبة 800 بالمئة عن لوس أنجلوس.

وذكر الباحثون أن الإنزيمات التي تحث على إنتاج الكوليسترول الجيد أصبحت ضعيفة عندما كان الطلاب في بكين، لكن مستويات الكوليسترول الجيد لم تنخفض لديهم.

كما وجدوا أن الفبرينوجين، وهو مؤشر بالدم على الالتهاب، ارتفع نحو 50 بالمئة، كما زاد البروتين المتفاعل-سي، وهو مؤشر آخر على الالتهاب، إلى مثليه تقريبا.

وارتفعت مستويات مؤشرات تأكسد الدهون، التي تسهم في تراكم ترسبات بالشرايين، في الدم.

ووجد فريق البحث أن آثار التعرض للتلوث في بكين انعكست بعد عودة الطلاب إلى لوس أنجلوس. لكنهم أشاروا إلى أنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت الزيارات القصيرة إلى مناطق تعاني تلوثا شديدا بالهواء قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة.

روابط ذات صلة

بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا

بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا
صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا
إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*