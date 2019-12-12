تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت

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أطلقت شركة تيراماستر “TerraMaster” وحدة التخزين بحد أقصى لسعة تبلغ 112 تيرابايت بسعر يبلغ 1600 دولار أميركي.

وأوضحت الشركة الصينية أن وحدة التخزين تأتي بأبعاد 6ر26×4ر18×5ر31 سم، وتشتمل على 8 فتحات لأقراص بحجم 5ر3 أو 5ر2 بوصة، علما بأن الحد الأقصى لسعة التخزين يبلغ 112 تيرابايت عند استخدام أقراص سعة 14 تيرابايت.

ويتم توصيل وحدة التخزين بجهاز كمبيوتر واحد عبر منفذ Thunderbolt 3، وقد حددت تيراماستر أقصى معدل بيانات بسرعة قراءة 1600 ميجابايت/ثانية وبسرعة كتابة 1380 ميجابايت/ثانية.