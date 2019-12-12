احدث الأخبار

سوق المعادن النفيسة .. الذهب يستقر والبلاديوم يرتفع بعد مشتريات المضاربة
أبرز المواد
 بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا
أبرز المواد
 صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا
أبرز المواد
 إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم
أبرز المواد
 تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت
أبرز المواد
 احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك
أبرز المواد
 تونس توزّع دليلاً على المساجين لحماية حقوقهم
أبرز المواد
 واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية
أبرز المواد
 جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات
المنطقة الشرقية
 جمعية الأعمال النسائية بحفرالباطن تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل دور المرأة
المنطقة الشرقية
 المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان
أبرز المواد
سوق المعادن النفيسة .. الذهب يستقر والبلاديوم يرتفع بعد مشتريات المضاربة

سوق المعادن النفيسة .. الذهب يستقر والبلاديوم يرتفع بعد مشتريات المضاربة

أبرز المواد
بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا

بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا

أبرز المواد
صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

أبرز المواد
إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

أبرز المواد

تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت

تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت
http://almnatiq.net/?p=808763
المناطق - الرياض

أطلقت شركة تيراماستر “TerraMaster” وحدة التخزين بحد أقصى لسعة تبلغ 112 تيرابايت بسعر يبلغ 1600 دولار أميركي.

وأوضحت الشركة الصينية أن وحدة التخزين تأتي بأبعاد 6ر26×4ر18×5ر31 سم، وتشتمل على 8 فتحات لأقراص بحجم 5ر3 أو 5ر2 بوصة، علما بأن الحد الأقصى لسعة التخزين يبلغ 112 تيرابايت عند استخدام أقراص سعة 14 تيرابايت.

ويتم توصيل وحدة التخزين بجهاز كمبيوتر واحد عبر منفذ Thunderbolt 3، وقد حددت تيراماستر أقصى معدل بيانات بسرعة قراءة 1600 ميجابايت/ثانية وبسرعة كتابة 1380 ميجابايت/ثانية.

روابط ذات صلة

سوق المعادن النفيسة .. الذهب يستقر والبلاديوم يرتفع بعد مشتريات المضاربة

سوق المعادن النفيسة .. الذهب يستقر والبلاديوم يرتفع بعد مشتريات المضاربة
بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا

بسبب الأزمة السياسية.. لبنان يخسر نحو 80 مليون دولار يوميا
صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*