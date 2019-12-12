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إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم
http://almnatiq.net/?p=808764
المناطق - الرياض

لا يمكن لأحد من المستخدمين الاستغناء عن الإضافات Add-on التي توفرها متصفحات الإنترنت، مثل “جوجل كروم” و”فايرفوكس”، لكن ما لم يكن من المتوقع أن يتم استغلال هذه الإضافات للتحايل على المستخدمين وسرقة معلوماتهم، حيث أزالت شركة موزيلا إضافات وامتدادات خاصة بمتصفح الكمبيوتر التابع لها “فايرفوكس”، وهي الامتدادات التي تطورها شركة أمن المعلومات Avast، وشركة AVG التابعة لها، وذلك بعد أن ثبت أن الامتدادات تتجسس على المستخدمين.
وتبين أن الإضافات Avast Online Security، وAVG Online Security، وAvast SafePrice، وAVG SafePrice تجمع بيانات المستخدمين، وسجلات التصفح، إضافة إلى بيانات أخرى لا يُفترض بها أن تجمعها، حيث تستخدم بعضها في عرض تحذيرات عند زيارة مواقع ويب مشبوهة، أو ضارة، في حين تستخدم الأخرى للتسوق عبر الإنترنت، وهي تعرض مقارنات الأسعار، والصفقات، وقسائم الشراء المتاحة.
وأزالت “موزيلا” الإضافات الأربع من متصفح فايرفوكس بعد حصولها على تقرير من “ولاديميربالانت”؛ مبتكر امتداد منع الإعلانات الشهيرة AdBlock Plus الذي حلل إضافتي Avast Online Security، وAVG Online Security في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووجد أنهما يجمعان بيانات أكثر مما يحتاجان إليه للعمل، بما في ذلك السجل المفصل للتصفح، وهي ممارسة تمنعها “موزيلا” و”جوجل”، في حين وجد السلوك نفسه من قبل الإضافات الأخرى.
ونظرا لأن تقريره الأول لم يحصل على التأثير الذي كان يأمل فيه، ولم تستجب “موزيلا” في إزالة الإضافات من تلقاء نفسها، فقد قال بالانت: إنه أبلغ مطوري “موزيلا” بما وصل إليه أيضا أمس، وبالفعل أزالت المؤسسة الإضافات الأربع في غضون 24 ساعة.

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