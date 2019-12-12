احدث الأخبار

صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا
أبرز المواد
 إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم
أبرز المواد
 تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت
أبرز المواد
 احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك
أبرز المواد
 تونس توزّع دليلاً على المساجين لحماية حقوقهم
أبرز المواد
 واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية
أبرز المواد
 جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات
المنطقة الشرقية
 جمعية الأعمال النسائية بحفرالباطن تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل دور المرأة
المنطقة الشرقية
 المملكة تفوز بجائزتين في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان
أبرز المواد
 مزاد النخبة في نسخته الثانية يشهد حضور أكثر من 700 من ملاك ومنتجي الإبل
أبرز المواد
 البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يناقش 5 موضوعات
أبرز المواد
صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

أبرز المواد
إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

أبرز المواد
تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت

تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت

أبرز المواد
احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك

احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك

أبرز المواد

صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا

صور فضائية تكشف نفق الصواريخ الإيراني.. في سوريا
http://almnatiq.net/?p=808765
المناطق - وكالات

التقطت أقمار اصطناعية صورا من الجو، تظهر بناء إيران نفقا لتخزين الصواريخ والأسلحة، أسفل قاعدة عسكرية شرقي سوريا، حسبما نقلت “سكاي نيوز” عن شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

ويقع النفق أسفل قاعدة “الإمام علي” الإيرانية، التي استكملت طهران بناءها في قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، شهر نوفمبر الماضي.

وتقول “فوكس نيوز” إن طول النفق يبلغ 400 قدم (121 مترا)، وعرضه 15 قدما ( 4.5 أمتار)، وعمقه 13 قدما (3.9 أمتار).

وأشارت إلى أن الصور التي حصلت عليها أيضا مصادر استخبارية غربية، توضح أن طهران تريد تخزين صواريخ وأسلحة ثقيلة في النفق.

والتقط الصور شركة “Image Sat International “ISI التي تعنى بتقديم بمعلومات جغرافية، مستندة إلى صور فضائية، ومشيرة إلى أنها مؤرخة بـ5 أكتوبر الماضي.

وبعد أسبوعين من هذه الصور، تمكنت الشركة من جمع صور أخرى، تظهر وضع الإيرانيين لألواح معدنية لإخفاء مدخل النفق، فضلا عن رصد أكوام كبيرة من الأتربة في الطرف الآخر من النفق، مما يظهر استمرار عمليات الحفر.

وتعتقد مصادر الاستخبارات الغربية أن الصواريخ وغيرها من الأسلحة ستوضع في هذا النفق، مؤكدة أن عملية البناء في مراحلها النهائية، وقد يدخل النفق حيز الخدمة قريبا.

وتعرضت القاعدة لسلسلة ضربات جوية لم يتبناها أحد هذا العام، وذلك بعد الكشف عنها من خلال تقرير لشبكة “فوكس نيوز”.

وتقول تقارير إعلامية إن النظام الإيراني يبني معبرا على الحدود بين سوريا والعراق، الأمر الذي دفع مصادر غربية للإعراب عن قلقها من سهولة تنقل القوات والأسلحة الإيرانية بين حدود الدولتين.

وقالت صحيفتا “نيويورك تايمز” الأميركية “والتايمز” البريطانية إن إيران هرّبت سرا مئات الصواريخ القصيرة المدى إلى العراق، من أجل استخدامها في شن هجمات في حال تعرضها لضربة أميركية.

روابط ذات صلة

إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم

إضافات متصفحات الإنترنت تتحايل على المستخدمين لسرقة معلوماتهم
تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت

تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت
احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك

احذر.. زيارة هذه المدن تضر قلبك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*