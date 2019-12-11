شاهد.. “إطار طائر” يقتل شخصا داخل مغسلة سيارات في مكة

شاهد.. “إطار طائر” يقتل شخصا داخل مغسلة سيارات في مكة

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شاهد.. “إطار طائر” يقتل شخصا داخل مغسلة سيارات في مكة

شاهد.. “إطار طائر” يقتل شخصا داخل مغسلة سيارات في مكة
http://almnatiq.net/?p=808784
المناطق - الرياض

شهد حي الشرائع بمنطقة مكة المكرمة، صباح أمس الثلاثاء وفقاً لما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حادثة وفاة شخص داخل مغسلة سيارات وذلك بعد اصطدام إطار طائر به وهم يهم بركوب سيارته في إحدى مغاسل السيارات.
وجاء هذا الإطار على إثر حادث انقلاب سيارة على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية في مكة المكرمة، حينما فقد صاحبها السيطرة عليها لتنحرف وتستقر جوار مغسلة سيارات.
واخترق إطار المركبة جدار المغسلة الحديدي، ليصيب الشخص الذي كان موجودًا داخل المغسلة ويلقى مصرعه على الفور.

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