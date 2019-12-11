إغلاق مطار ليفربول بعد انحراف طائرة خاصة

إغلاق مطار ليفربول بعد انحراف طائرة خاصة

أبرز المواد
شاهد.. “إطار طائر” يقتل شخصا داخل مغسلة سيارات في مكة

شاهد.. “إطار طائر” يقتل شخصا داخل مغسلة سيارات في مكة

أبرز المواد
وزير “العمل”: لن يذهب يتيم إلى “دور رعاية”.. مصيرها الإغلاق

وزير “العمل”: لن يذهب يتيم إلى “دور رعاية”.. مصيرها الإغلاق

أبرز المواد
أسعار النفط تتراجع

أسعار النفط تتراجع

أبرز المواد

إغلاق مطار ليفربول بعد انحراف طائرة خاصة

إغلاق مطار ليفربول بعد انحراف طائرة خاصة
http://almnatiq.net/?p=808789
المناطق - وكالات

أعلن المطار الرئيسي لمدينة ليفربول، الأربعاء، أن المنشأة تم إغلاقها، بعد انحراف طائرة خاصة عن أحد المدارج.

وأثر الحادث على استقبال طائرات مشجعي ليفربول القادمة من النمسا، بعد لقاء ريد بول سالزبرغ في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حيث تم تحويل رحلاتهم.

وقال متحدث باسم مطار جون لينون في المدينة الواقعة غربي بريطانيا، إن الحادث لم يؤد إلى إصابة أي شخص.

وأضاف المتحدث أن الحادث وقع عندما انحرفت طائرة خاصة تحمل 3 من أفراد الطاقم وراكبا واحدا، عن مسارها على المدرج، بعدما هبطت صباح الأربعاء.

وأوضح المصدر: “يمكننا أن نؤكد أن الحادث وقع في السادسة هذا الصباح، عندما انحرفت الطائرة عن مهبطها. لا أحد أصيب والمدرج أغلق حتى الظهر والمطار يتعامل مع الحادث”.

وطالب المتحدث المسافرين من المطار بالاتصال بشركات الطيران التي حصلوا من خلالها على تذاكرهم.

وتم تحول الرحلات القادمة إلى المطار، بما فيها التي تقل جماهير ليفربول من النمسا، إلى مطار مانشستر، فيما تم إلغاء بعض الرحلات.

وحقق ليفربول فوزا مهما خارج الديار، الثلاثاء، بهدفين نظيفين على ريد بول سالزبرغ، وتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

روابط ذات صلة

شاهد.. “إطار طائر” يقتل شخصا داخل مغسلة سيارات في مكة

شاهد.. “إطار طائر” يقتل شخصا داخل مغسلة سيارات في مكة
وزير “العمل”: لن يذهب يتيم إلى “دور رعاية”.. مصيرها الإغلاق

وزير “العمل”: لن يذهب يتيم إلى “دور رعاية”.. مصيرها الإغلاق
أسعار النفط تتراجع

أسعار النفط تتراجع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*