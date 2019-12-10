ثلاث إصابات في حادث مروري بالباحة

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صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقع حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء بين سيارتين ببنى فروه امام مجمع المدارس

مشيرا بانه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع والقائد الميداني صالح علي محفوظ وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود ثلاث اصابات بالموقع منها اصابه خطيرة ، تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها من قبل فرق الهلال الاحمر الى مستشفى الملك فهد العام. واصابه اخرى متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى الملك فهد والاصابه الثالثة نقل عن طريق اسعاف الصحة .