احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية تقضي بسجن 10 من أعضاء تنظيم القاعدة وإعدام زعيم إحدى خلاياها
أبرز المواد
 بدء تشغيل محطة قطار الحرمين السريع بالصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ الشركة السعودية للكهرباء: الأمن السيبراني على رأس أولويات “السعودية للكهرباء”
أبرز المواد
 إدراج “أرامكو” في تداول.. لحظة فخر واعتزاز تاريخية
أبرز المواد
 ثانوية الملك سعود بطل دوري كرة القدم لمدارس دومة الجندل
منطقة الجوف
 مجلس شباب الجوف يؤهل (40) شاب وشابة في مجال الفندقة
منطقة الجوف
 التويجري يمدد تكليف مدراء بصحة الرياض
منطقة الرياض
 غدًا الخميس .. أمانة الشرقية تطلق مهرجان (أيام سوق الحب) بالدمام
المنطقة الشرقية
 ثلاث إصابات في حادث مروري بالباحة
منطقة الباحة
 صحة حفرالباطن تحقق المركز الأول على مستوى المملكة في بطاقة الأداء الموزون
المنطقة الشرقية
 تأسيس لجنة جديدة لقطاع الاستشارات الهندسية بغرفة الأحساء
المنطقة الشرقية
أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة

أبرز المواد
المحكمة الجزائية تقضي بسجن 10 من أعضاء تنظيم القاعدة وإعدام زعيم إحدى خلاياها

المحكمة الجزائية تقضي بسجن 10 من أعضاء تنظيم القاعدة وإعدام زعيم إحدى خلاياها

أبرز المواد
بدء تشغيل محطة قطار الحرمين السريع بالصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

بدء تشغيل محطة قطار الحرمين السريع بالصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لـ الشركة السعودية للكهرباء: الأمن السيبراني على رأس أولويات “السعودية للكهرباء”

الرئيس التنفيذي لـ الشركة السعودية للكهرباء: الأمن السيبراني على رأس أولويات “السعودية للكهرباء”

أبرز المواد

ثلاث إصابات في حادث مروري بالباحة

ثلاث إصابات في حادث مروري بالباحة
http://almnatiq.net/?p=808803
المناطق-الباحة

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقع حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء بين سيارتين ببنى فروه امام مجمع المدارس
مشيرا بانه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع والقائد الميداني صالح علي محفوظ وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود ثلاث اصابات بالموقع منها اصابه خطيرة ، تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها من قبل فرق الهلال الاحمر الى مستشفى الملك فهد العام. واصابه اخرى متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى الملك فهد والاصابه الثالثة نقل عن طريق اسعاف الصحة .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الباحة يدشن الموقع الإلكتروني للمركز الإعلامي ويجتمع بأعضاء الهيئة الاستشارية

أمير منطقة الباحة يدشن الموقع الإلكتروني للمركز الإعلامي ويجتمع بأعضاء الهيئة الاستشارية
مدير جامعة الباحة: الميزانية العامة تجسد الاهتمام بالمواطن ورفع مستوى الشفافية

مدير جامعة الباحة: الميزانية العامة تجسد الاهتمام بالمواطن ورفع مستوى الشفافية
مدير جامعة الباحة يرعى ورشة عمل بعنوان ” البحث العلمي والعمل التنموي المستدام بمنطقة الباحة “

مدير جامعة الباحة يرعى ورشة عمل بعنوان ” البحث العلمي والعمل التنموي المستدام بمنطقة الباحة “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*