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غدًا الخميس .. أمانة الشرقية تطلق مهرجان (أيام سوق الحب) بالدمام

غدًا الخميس .. أمانة الشرقية تطلق مهرجان (أيام سوق الحب) بالدمام
http://almnatiq.net/?p=808804
الدمام - المناطق

ينطلق يوم غدٍ الخميس 15/04/1441هـ، أول مهرجان نوعي بالدمام، لإحياء الأسواق الشعبية القديمة، وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة، تحت شعار ( قديمك نديمك .. لو الجديد أغناك ) ويستمر لمدة 10 أيام، في سوق الحب بمدينة الدمام، والذي سيتضمن برامج هادفة متنوعة تهدف لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية .

ويأتي المهرجان تحت عنوان: ( أيام سوق الحب ) ، و سيسلط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية، وسيحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 سنة في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية .

كما سيتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة الى عروض شعبية وفلكلورية وأسر منتجة وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين .

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