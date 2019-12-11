مجلس شباب الجوف يؤهل (40) شاب وشابة في مجال الفندقة

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ضمن خطة مجلس شباب الجوف لتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل وبدعم من بنك الجزيرة وبالتعاون مع معهد المساندة للتدريب، اختُتِم البرنامج التدريبي “مهارات الإدارة الفندقية” والذي استمر لمدة (45) يوم وبواقع (150) ساعة تدريبية وبمشاركة (40) شابًا وشابة؛ لتأهيلهم

لسوق العمل وإكسابهم المهارات والسلوكيات التي يحتاجونها في مجال السياحة والفندقةليكونواقادر علىالقيامبمتطلباتالمهنةبكلإتقانواحترافية.

اشتمل البرنامج على خمسة دورات أساسية من أهمها دورة إدارة الخدمات الفندقية، ودورة المحاسبة الفندقية ودورة إدارة الفعاليات

والمعارض والمؤتمرات بالإضافة الى دورة اللغة الإنجليزية لأغراض الفندق والدورة التنشيطية في مجال الحاسب الآلي.

نفذ البرنامج نخبة من المدربين المتخصصين كل في مجاله. وتضمنت الدورة تطبيقات عملية تناسب وطبيعة مجال الفندقة.

وعبَّر المتدرّبون – بدورهم – عن سعادتهم بما أضافه لهم البرنامج التدريبي، وتقدَّموا بالشكر والتقدير لمجلس شباب الجوف على حُسن التنظيم؛ ولمعهد المساندة للتدريب على الأداء المتميز. كما عبَّروا عنْ شكرهم وتقديرهم لبنك الجزيرة على دعمه المتواصل لشباب المنطقة.

حضر الحفل الختامي للبرنامج الدكتور فهد العليان نائب الرئيس ورئيس مجموعة المسئولية الاجتماعية ببنك الجزيرة والذي سجل إعجابه بمحتوى البرنامج وبمستوى التنظيم والحضور. كما حضر الحفل الختامي كل من مدير عام هيئة السياحة بمنطقة الجوف الأستاذ ياسر العلي والأمين العام لمجلس شباب الجوف الأستاذ مهند الهادي.