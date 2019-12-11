ثانوية الملك سعود بطل دوري كرة القدم لمدارس دومة الجندل

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حقق فريق ثانوية الملك سعود بطولة كرة القدم بمحافظة دومة الجندل بالجوف بعد تغلبه على فريق ثانوية الشيخ ابن باز في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف سجله اللاعب راشد أحمد و اللاعب جهز عشوي وأقيمت المباراة على ملعب الأمير بدر بن سلطان بنادي الجندل حيث قاد اللقاء تحكيميا المعلم صالح بن رخي الحسن .

وتأتي بطولة كرة القدم لمدارس المرحلة الثانوية بمحافظة دومة الجندل بمشاركة جميع المدارس مقسمة على مجموعتين بإشراف وتنظيم مشرف التربية البدنية الأستاذ ممدوح بن عبدالرحمن الريس وبحضور مدير مكتب التعليم الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سلمان الزارع ، وقائد ثانوية الملك سعود الأستاذ حمد بن مبارك الجباب ومعلم التربية البدنية الأستاذ عبدالعزيز النصيري .

وفي نهاية اللقاء سلم مدير مكتب التعليم الأستاذ خالد الوشيح ومشرف التربية البدنية الأستاذ ممدوح الريس كأس أفضل لاعب حققه اللاعب مهند حامد الوشيح وبعدها تم تسليم ميداليات المركز الثاني لفريق ثانوية الشيخ ابن باز وبعدها ميداليات المركز الأول وكأس البطولة لفريق ثانوية الملك سعود والذين احتفلوا بهذا الفوز المستحق سائلين الله الفوز و النجاح في الدنيا و الآخرة .

من جانبه قدم قائد ثانوية الملك سعود الأستاذ حمد بن مبارك الجباب شكره و تقديره لجهود مكتب التعليم ممثلا بمدير المكتب ومشرف التربية البدنية وجهود معلم التربية البدنية الأستاذ عبدالعزيز النصيري وإداري الفريق الأستاذ عمر العكوف والطلاب لاعبي فريق المدرسة والذين حققوا البطولة متمنيا لهم مزيدا من التقدم و التفوق .