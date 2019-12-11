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بعد تنفيذ هجوم إرهابي على منفذ الوديعة البري

المحكمة الجزائية تقضي بسجن 10 من أعضاء تنظيم القاعدة وإعدام زعيم إحدى خلاياها

المحكمة الجزائية تقضي بسجن 10 من أعضاء تنظيم القاعدة وإعدام زعيم إحدى خلاياها
http://almnatiq.net/?p=808838
المناطق _ الرياض

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الأربعاء)، بإعدام زعيم إحدى خلايا القاعدة، بعد إدانته بتنفيذ هجوم إرهابي على منفذ الوديعة البري.

كما قضت المحكمة بأحكام تتراوح بالسجن من 6 إلى 27 سنة، للمتهمين من الـ2 إلى الـ7، والـ9 إلى الـ12. فيما لم تثبت إدانة المتهم الـ8.

ووجهت لزعيم الخلية عدة تهم، أبرزها مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان المبارك، وتفجير المنشات، وقتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفير حكومة المملكة، ما أدى للحكم بإعدامه، فيما تراوحت الأحكام على باقي الخلية بحسب أدوارهم في التنظيم.

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