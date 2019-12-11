أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة

المناطق _ تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع بن محسن الزنداني والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير اليمني متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منوهاً سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين .

من جانبه عبر السفير اليمني عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.