احدث الأخبار

استبعاد “الفرج” من قائمة “الهلال” لمونديال الأندية
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية تقضي بسجن 10 من أعضاء تنظيم القاعدة وإعدام زعيم إحدى خلاياها
أبرز المواد
 بدء تشغيل محطة قطار الحرمين السريع بالصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ الشركة السعودية للكهرباء: الأمن السيبراني على رأس أولويات “السعودية للكهرباء”
أبرز المواد
 إدراج “أرامكو” في تداول.. لحظة فخر واعتزاز تاريخية
أبرز المواد
 ثانوية الملك سعود بطل دوري كرة القدم لمدارس دومة الجندل
منطقة الجوف
 مجلس شباب الجوف يؤهل (40) شاب وشابة في مجال الفندقة
منطقة الجوف
 التويجري يمدد تكليف مدراء بصحة الرياض
منطقة الرياض
استبعاد “الفرج” من قائمة “الهلال” لمونديال الأندية

استبعاد “الفرج” من قائمة “الهلال” لمونديال الأندية

أبرز المواد
نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية

نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية

أبرز المواد
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي

أبرز المواد
الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم

الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم

أبرز المواد

الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم

الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم
http://almnatiq.net/?p=808844
المناطق _ الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم (الخصائص الحيوية) إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي ولمرافقيهم ، تفادياً لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه سوف يتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية ( البصمة ) في النظام الآلي ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.
وأوضحت الجوازات أنه قد تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.
وبينت الجوازات أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي www.gdp.gov.sa أو التواصل عبر البريد الإلكتروني : [email protected] للرد على جميع الاستفسارات واستقبال جميع الآراء.

روابط ذات صلة

استبعاد “الفرج” من قائمة “الهلال” لمونديال الأندية

استبعاد “الفرج” من قائمة “الهلال” لمونديال الأندية
نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية

نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*