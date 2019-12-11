نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة عن الحالة المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري ، الذي قدّم لسموه نبذة عن التقرير الذي تطرق إلى مجمل الحالات المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة كافة خلال الثلاثة أشهر الماضية ، إضافة للعمليات الميدانية المُنفذّة للتعامل مع حالات الإنقاذ وما جرى رصده ميدانيًا والتوصيات المقترحة حيال ذلك.
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