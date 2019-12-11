احدث الأخبار

نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية تقضي بسجن 10 من أعضاء تنظيم القاعدة وإعدام زعيم إحدى خلاياها
أبرز المواد
 بدء تشغيل محطة قطار الحرمين السريع بالصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لـ الشركة السعودية للكهرباء: الأمن السيبراني على رأس أولويات “السعودية للكهرباء”
أبرز المواد
 إدراج “أرامكو” في تداول.. لحظة فخر واعتزاز تاريخية
أبرز المواد
 ثانوية الملك سعود بطل دوري كرة القدم لمدارس دومة الجندل
منطقة الجوف
 مجلس شباب الجوف يؤهل (40) شاب وشابة في مجال الفندقة
منطقة الجوف
 التويجري يمدد تكليف مدراء بصحة الرياض
منطقة الرياض
 غدًا الخميس .. أمانة الشرقية تطلق مهرجان (أيام سوق الحب) بالدمام
المنطقة الشرقية
نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية

نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية

أبرز المواد
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي

أبرز المواد
الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم

الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة

أبرز المواد

نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية

نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية
http://almnatiq.net/?p=808850
المناطق _ جدة
تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان،  تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة عن الحالة المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري ، الذي قدّم لسموه نبذة عن التقرير الذي تطرق إلى مجمل الحالات المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة كافة خلال الثلاثة أشهر الماضية ، إضافة للعمليات الميدانية المُنفذّة للتعامل مع حالات الإنقاذ وما جرى رصده ميدانيًا والتوصيات المقترحة حيال ذلك.

روابط ذات صلة

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي
الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم

الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم
أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*