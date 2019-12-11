نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري ، الذي قدّم لسموه نبذة عن التقرير الذي تطرق إلى مجمل الحالات المطرية التي شهدتها محافظات المنطقة كافة خلال الثلاثة أشهر الماضية ، إضافة للعمليات الميدانية المُنفذّة للتعامل مع حالات الإنقاذ وما جرى رصده ميدانيًا والتوصيات المقترحة حيال ذلك.