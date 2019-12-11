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أمير منطقة مكة ونائبه يشهدون توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير منطقة مكة ونائبه يشهدون توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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أمير منطقة مكة ونائبه يشهدون توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير منطقة مكة ونائبه يشهدون توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
http://almnatiq.net/?p=808860
المناطق _ جدة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، في مقر الإمارة بجدة مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة و الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتهدف المذكرتين التي وقعها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، ومدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، مدير جامعة جدة الدكتور عدنان  الحميدان إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والحلقات الدراسية المشتركة بما يسهم في تطوير الأداء، واستثمار إمكانات الجامعة العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق أهداف المذكرتين.
و ثمن الدكتور السند، لأمير منطقة مكة ونائبه المكرمة تشريفهما مراسم توقيع المذكرتين، موضحا أن هذا التعاون يحقق عدة أهداف في مجال خدمة المجتمع، والبحث العلمي عبر الكليات والمعاهد العلمية في محافظات المنطقة التي تقوم الجامعتين بخدمتها.

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