احدث الأخبار

أمير الشرقية يلتقي محافظ الهيئة العامة للجمارك
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : “موازنة 2020” حملت البشائر .. واستمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن وإنجاز برامج الرؤية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل سمو عضو مجلس الأمناء لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يكرم متقاعدي إمارة المنطقة
أبرز المواد
 أمير تبوك يشيد بالنقلة النوعية للمسيرة الاقتصادية بالمملكة بإدراج شركة ارامكو بسوق الأسهم
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط مواطناً نشر مقطعاً صوتياً يتضمن تهديداً بالاعتداء على الغير
أبرز المواد
 أمير عسير يتابع عمليات التقصّي والرصد لحالات التسمم الغذائي ببحر أبوسكينة ويوجه بتشكيل “مجموعة اهتمام” للتواصل مع المصابين وذويهم
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة ونائبه يشهدون توقيع مذكرتي تعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
 استبعاد “الفرج” من قائمة “الهلال” لمونديال الأندية
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يتسلم تقرير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة للحالة المطرية خلال الفترة الماضية
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للشباب السعودي
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المقيمين إلى توثيق ” بصماتهم “تفادياً لإيقاف سجلاتهم
أبرز المواد
أمير الشرقية يلتقي محافظ الهيئة العامة للجمارك

أمير الشرقية يلتقي محافظ الهيئة العامة للجمارك

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية : “موازنة 2020” حملت البشائر .. واستمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن وإنجاز برامج الرؤية

نائب أمير الشرقية : “موازنة 2020” حملت البشائر .. واستمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن وإنجاز برامج الرؤية

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل سمو عضو مجلس الأمناء لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

أمير القصيم يستقبل سمو عضو مجلس الأمناء لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

أبرز المواد
سمو أمير منطقة الرياض يكرم متقاعدي إمارة المنطقة

سمو أمير منطقة الرياض يكرم متقاعدي إمارة المنطقة

أبرز المواد

الحالات مستقرة ولايوجد وفيات وكشف التفاصيل قريباً..

أمير عسير يتابع عمليات التقصّي والرصد لحالات التسمم الغذائي ببحر أبوسكينة ويوجه بتشكيل “مجموعة اهتمام” للتواصل مع المصابين وذويهم

أمير عسير يتابع عمليات التقصّي والرصد لحالات التسمم الغذائي ببحر أبوسكينة ويوجه بتشكيل “مجموعة اهتمام” للتواصل مع المصابين وذويهم
http://almnatiq.net/?p=808863
المناطق _ أبها

وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتشكيل” مجموعة اهتمام” لمتابعة كل ما يخص حالات المصابين بالتسمم الغذائي الذي وقع مساء الأحد الماضي بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير، مع المصابين وذويهم، والجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن سمو أمير منطقة عسير يتابع بشكل لحظي مجريات التقصي والرصد حول الحادثة، مشيراً إلى أنه لايوجد وفيات نهائياً، كما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل، ولا يوجد أي حالات منومة بالعناية المركزة، وأن عدد الحالات المصابة بلغت ٢٦٢ حالة، غادر منها المستشفيات حتى الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء 212 حالة، والحالات المنومة في مستشفيات: محايل 30 حاله، ورجال ألمع 6 حالات، والمجاردة 6 حالات، والبرك 6 حالات، وعسير حالتين، بمجموع 50 حالة جميعها مستقرة ولله الحمد، وتتلقى العناية الطبية والمتابعة المستمرة، وبعضها سيخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح بن دوسري أن توجيهات سمو أمير منطقة عسير تنص على أن يتم كشف الأسباب والإعلان عنها حال اكتمال كافة مجريات التقصّي والرصد، وظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وانتهاء مجريات التحقيق التي تتطلب وقتاً لن يكون طويلاً.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يلتقي محافظ الهيئة العامة للجمارك

أمير الشرقية يلتقي محافظ الهيئة العامة للجمارك
نائب أمير الشرقية : “موازنة 2020” حملت البشائر .. واستمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن وإنجاز برامج الرؤية

نائب أمير الشرقية : “موازنة 2020” حملت البشائر .. واستمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن وإنجاز برامج الرؤية
أمير القصيم يستقبل سمو عضو مجلس الأمناء لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

أمير القصيم يستقبل سمو عضو مجلس الأمناء لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*