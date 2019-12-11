أمير عسير يتابع عمليات التقصّي والرصد لحالات التسمم الغذائي ببحر أبوسكينة ويوجه بتشكيل “مجموعة اهتمام” للتواصل مع المصابين وذويهم

المناطق _ أبها

وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتشكيل” مجموعة اهتمام” لمتابعة كل ما يخص حالات المصابين بالتسمم الغذائي الذي وقع مساء الأحد الماضي بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير، مع المصابين وذويهم، والجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن سمو أمير منطقة عسير يتابع بشكل لحظي مجريات التقصي والرصد حول الحادثة، مشيراً إلى أنه لايوجد وفيات نهائياً، كما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل، ولا يوجد أي حالات منومة بالعناية المركزة، وأن عدد الحالات المصابة بلغت ٢٦٢ حالة، غادر منها المستشفيات حتى الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء 212 حالة، والحالات المنومة في مستشفيات: محايل 30 حاله، ورجال ألمع 6 حالات، والمجاردة 6 حالات، والبرك 6 حالات، وعسير حالتين، بمجموع 50 حالة جميعها مستقرة ولله الحمد، وتتلقى العناية الطبية والمتابعة المستمرة، وبعضها سيخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح بن دوسري أن توجيهات سمو أمير منطقة عسير تنص على أن يتم كشف الأسباب والإعلان عنها حال اكتمال كافة مجريات التقصّي والرصد، وظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وانتهاء مجريات التحقيق التي تتطلب وقتاً لن يكون طويلاً.