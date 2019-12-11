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نائب أمير الشرقية : “موازنة 2020” حملت البشائر .. واستمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن وإنجاز برامج الرؤية
http://almnatiq.net/?p=808881
المناطق _ الدمام
رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي ١٤٤١ /١٤٤٢ هـ.
وأوضح سموه أن موازنة العام المالي القادم، حملت البشائر لأبناء الوطن، باستمرار إقرار بدل صرف غلاء المعيشة، واستمرار البرامج التنموية لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، مضيفاً سموه “أثمرت جهود سمو سيدي ولي العهد –يحفظه الله- عن نتائج إيجابية، وتجاوزت المملكة واقتصادها ولله الحمد التوقعات، وأثبتت هذه الموازنة أن المستقبل مشرق بمشيئة الله، و بعزم وهمة أبناء المملكة”، وأوضح سموه “في كل موازنة تعلن، تركز الاعتمادات على عدة محاور، أهمها تنمية الانسان وتلبية احتياجاته، والعمل على تحقيق تطلعاته، والمضي قدماً نحو تحقيق المستقبل المشرق”.
وأضاف سموه “نحمد الله على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذه الموازنة، والتطورات التي تتحقق في كل عام، وتعزيز منهج الشفافية والإفصاح، ورفع كفاءة الإنفاق، وحصاد هذه الثمار يتوالى ولله الحمد، وما شهدناه في هذا العام، من نجاح أكبر عملية طرح عام، وتولي المملكة رئاسة قمة العشرين، وغيرها من النجاحات، هي محصلة العمل المتواصل، والرؤية الطموحة، والعزم الكبير”.
داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يمد في عمرهم، ويوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.

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