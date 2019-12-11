أمير الشرقية يلتقي محافظ الهيئة العامة للجمارك

المناطق _ الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

واطلع سموه على إيجاز عن تقدم مشروعات الهيئة بالمنطقة الشرقية، وتطوير المنافذ البرية، والخدمات التي أضافتها الهيئة في المنافذ الجوية والبحرية، مبيناً سموه الدور الهام للهيئة في تعزيز التبادل التجاري، وحماية أسواق المملكة من المنتجات غير المطابقة، مؤكداً أن دور الهيئة في تحقيق رؤية المملكة بالتحول لمركز لوجستي عالمي، يتطلب العمل على تقديم خدمات ذات كفاءة وموثوقية عالية، وتلمس احتياجات السوق، وتطلعات المستفيدين، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جانبه عبر معالي الأستاذ أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه ومتابعته لمشروعات الهيئة، وتوجيهاته الدائمة بتقديم الدعم والمساندة لأعمال الهيئة في المنطقة، وفي المنافذ الجوية والبحرية والبرية، مبيناً أن أعمال الهيئة تتواصل من أجل تطوير الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد.