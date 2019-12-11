أمير القصيم يشهد توقيع عقد شراكة بين التعليم ومجلس الفتيات بالمنطقة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع عقد شراكة بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ، ومجلس فتيات منطقة القصيم.

ووقّع مذكرة التفاهم من جانب تعليم المنطقة المساعدة للشؤون التعليمية هيفاء اليوسف ، ومن جانب مجلس فتيات القصيم أمين المجلس منال المهنا.

ويهدف عقد الشراكة إلى إقامة ورش وبرامج تدريبية ورفع مستوى الوعي الفكري والممارسات الحاسوبية والمهارات القيادية وتبادل الخبرات التدريبة بين الجانبين والاستفادة من الخدمات المقدمة من كلا الطرفين للمجتمع التعليمي ، ودعم المناشط الخاصة بالطالبات ومنسوبات التعليم من معلمات وإداريات وذلك من خلال مدراس التعليم وأندية ومراكز الحي في قطاع التعليم.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما احتوته هذه الشراكة الفاعلة بين التعليم ومجلس فتيات المنطقة ، لوضع الخطط التنفيذية للعلاقات بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، مثنياً على تميز منطقة القصيم بالتكامل بين قطاعاتها وأبنائها ، مرحباً سموه بمثل هذه الشراكات لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بكل مايخدم التطوير والتدريب للشباب والفتيات لتحقيق طموحاتهم ، مشدداً على الاهتمام بالجانب السلوكي بين شباب وفتيات المنطقة والاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب ، متمنياً أن تحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس لخدمة فتيات المنطقة وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم والمساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

حضر التوقيع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام تعليم المنطقة صالح الجاسر ، ومساعد مدير تعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني ، ومستشارة ديوان الإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي ، ومستشارة ديوان الإمارة لولوة الخميري.