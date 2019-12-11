أمير القصيم يتسلم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم الشيخ صالح بن علي العميرة , ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع يوسف الصمعاني ، الذين قدموا لسموه تقريرا عن موسم الحج لعام 1440هـ .

واستعرض العميرة مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بالقصيم الذي استفاد منها أكثر من 6000 حاج ، وفي مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم استفاد منها أيضاً 1500 حاج ، وفي محطة قطار القصيم ، لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم وزيادة الاعتماد على التوعية والتوجيه بالوسائل الرقمية الإلكترونية التعليمية بأكثر من 15 لغة ليؤدوا نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة ، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.



وثمن سمو أمير منطقة القصيم جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن ، مشيداً بما شاهده واطلع عليه خلال التقرير ، مؤكداً أن حكومتنا الرشيدة تهتم وتعتني بخدمة ضيوف الرحمن وتسخر الإمكانيات كافة لخدمة حجاج بيت الله تعالى وزوار مسجد رسوله الكريم ، مبيناً أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام من خلال مشاركتهم في تقديم البرامج التي تخدم زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي في تعليمهم أمور دينهم ، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته, أعرب العميرة عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المرتكز على التوعية والتوجيه والموعظة الحسنة.