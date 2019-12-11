وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وأعرب معاليه عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.