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أمير الباحة يدشن الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة وينهي خلاف أسري دام عقدين من الزمن

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أمير الباحة يدشن الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة وينهي خلاف أسري دام عقدين من الزمن

أمير الباحة يدشن الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة وينهي خلاف أسري دام عقدين من الزمن
http://almnatiq.net/?p=808947
المناطق _ الباحة
دشن صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم الفريق الكشفي النسائي الأول بالمنطقة الذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور مديرها العام الاستاذ مرعي القرني.
وأكد سموه خلال اللقاء أهمية العمل الكشفي في كل المجالات خصوصا من ناحية العمل التطوعي والإنساني وغيرها، وأهمية وجود العنصر النسائي في العمل الكشفي مباركا سموّه هذا الفريق دعما لفتيات المنطقة.
من جهته قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لخدمة العمل الكشفي بين المتدربين والمتدربات في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠
حضر اللقاء وكيل امارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري
من جهة ثانية استجابة لتدخل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة انتهى اليوم خلاف أسري دام عقدين من الزمن .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم المواطن ابراهيم بن سعيد بن احمد وأبناء أخيه على رأسهم أحمد بن محمد بن سعيد واكد سموه خلال اللقاء بأهمية السماحة ونبذ الخلاف والتآلف بين القلوب خصوصا بين أفراد الأسرة متمنياً لهم التوفيق وداعيا الله بأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمعهم دائماً على الحق .
من جانبهم أعرب إبراهيم بن سعيد وأبناء أخيه عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لسمو أمير الباحة على ما قدمه من خير في حل النزاع الأسري الذي كان بينهم الامر الذي اسهم اسهاما كبيرا في إنهاء الخلاف بينهم
مؤكدين بأن ذلك ما تعودناه من ولاة امرنا يحفظهم الله سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما قدمه
حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري والدكتور محمد القدادي.

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