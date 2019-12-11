رئيس غرفة أبها :سياسات الضبط المالي تحفز على تنفيذ المشاريع وتنمية القطاع الخاص

أثنى رئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي على الميزانية العامة للدولة ، للعام المالي الجديد 1441-1442هـ، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، التي تهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، موضحاً أن الميزانية قد كشفت عن تطورات إيجابية في أداءها، متمثلة في سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها التي أسهمت في استمرار خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 % في عام 2018 و9.3 % في عام 2017، وهو ما يؤكد استمرار الجهود المبذولة بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشاريع وتنمية القطاع الخاص.

مؤكدا على أن نتائج الميزانية العامة سوف تنعكس بإذن الله على تقدم وتطور البلاد في السير قدما نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير المالية العامة من خلال إصلاحات مالية تجريها الدولة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق اقتصاد متوازن ودائم ، عن طريق توفير فرصاً للعمل متنوعة للشباب والشابات وتمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين المستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم لبناء مستقبل أفضل للمملكة وشعبها الكريم بما يتوافق مع الرؤية الطموحة .

من ناحية أخرى أشاد الحويزي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين إلى الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، وتوجيه الوزراء والمسؤولين الكل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، وكذلك عزمه – أيده الله- لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية الإنفاق الحكومي وكفاءته لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

في ختام تصريحه رفع الحويزي نيابة عن مجلس الإدارة والأمانة العامة ومنسوبي غرفة ابها وقطاع الأعمال بعسير بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظهما الله- ، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، سائلاً الله أن تكون ميزانية خير ونماء وازدهار للوطن والمواطن.