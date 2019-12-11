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أمانة عسير تكون لجنة لتتبع الرمي العشوائي من المركبات

أمانة عسير تكون لجنة لتتبع الرمي العشوائي من المركبات

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أمانة عسير تكون لجنة لتتبع الرمي العشوائي من المركبات

أمانة عسير تكون لجنة لتتبع الرمي العشوائي من المركبات
http://almnatiq.net/?p=808965
المناطق _ عسير

شكلت أمانة منطقة عسير فريق عمل مكون من عدد من المختصين من الأمانة للقيام بزيارة ميدانية لأمانات جدة والمدينة المنورة والرياض ، وذلك للاطلاع على تجارب الامانات الناجحة في تتبع المركبات للحد من الرمي العشوائي ودراسة المنهجية المتبعة فيها .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي  مشيرا الى أن ذلك يأتي بناء على توجيه معالي وزير الشئون البلدية والقروية بتكوين فريق عمل لتحديد المنهجية الأفضل لنظام تتبع المركبات للحد من ظاهرة الرمي العشوائي حيث سيقوم فريق الأمانة بطرح مجموعة من الاقتراحات لإعداد المنهجية الأنسب بناء على تلك التجارب الميدانية و تزويد الأمانات بها واستعراضها في اجتماع مجلس الأمناء القادم استعدادا لإقرارها .

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