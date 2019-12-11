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أمير الشرقية : المملكة حريصة على توثيق علاقاتها .. وفتح آفاق التعاون والشراكة

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أمير الشرقية : المملكة حريصة على توثيق علاقاتها .. وفتح آفاق التعاون والشراكة

أمير الشرقية : المملكة حريصة على توثيق علاقاتها .. وفتح آفاق التعاون والشراكة
http://almnatiq.net/?p=808969
المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) سفير جمهورية النمسا الاتحادية لدى المملكة السيد جورج بوستنجر.

ورحب سموه بالسيد بوستنجر وعودته للعمل في المملكة مرةً أخرى، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- حريصةٌ على توثيق العلاقات مع مختلف الدول، بما يعزز المصالح المشتركة، وتحقيق ما يعود بالنفع على المجتمع الانساني، مشيراً سموه لتوسع التبادل التجاري بين المملكة والنمسا، وتعزيز التواصل من أجل حوار حضاري بناء.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه قدم سفير جمهورية النمسا الاتحادية لدى المملكة السيد جورج بوستنجر، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، معبراً عن سعادته بالعودة للعمل في المملكة، والتي شهدت تطورات متسارعة في فترة وجيزة، مؤكداً حرص جمهورية النمسا على تعزيز العلاقة والتعاون مع المملكة، والاسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

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