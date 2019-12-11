قادة كشافة وزارة التعليم يتعرفون على إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث في المعسكرات الكشفية

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

نظمت كشافة وزارة التعليم، اليوم دورة في إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث في المعسكرات الكشفية ، ضمن فعاليات ورشة تطوير معسكر التعليم الاعدادي لخدمة ضيوف الرحمن ، التي تستضيفها حالياً إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، بمشاركة عدداً من رؤساء اقسام النشاط الطلابي والمشرفين الكشفيين بمختلف إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

وتضمنت الدورة التي قدمها مُدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، العقيد تركي بن عايض آل هقشة التعريف بالكوارث والازمات وانواعها ودور الكشفية في مواجهة اخطار الكوارث والازمات وإجراءات الامن والسلامة في المباني والمنشآت والمرافق العامة واسس ومبادئ إدارة الكوارث والازمات والاخطار التي تهدد المعسكرات وكيفية الوقاية منها ومواجهتها .

كما تناول اعمال الدفاع المدني حول الحرائق من حيث انواعها وطرق التعامل معها وعمليات الاخلاء وإجراءاته وطرق واساليب الايواء ومتطلباته و الاسعافات الاولية اثناء الازمات والكوارث كطرق الانقاذ وحمل المصابين واسعافات الكسور والحروق وطرق الوقاية من الامراض المعدية والاوبئة والادوية والادوات المستعملة في الحالات الشائعة.