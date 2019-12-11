وفد من أمانة المنطقة الشرقية يزور مدينة الجبيل الصناعية للاستفادة من تجربة الهيئة الملكية في مجال الجودة

المناطق - فتحيه عبدالله

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الثلاثاء بمركز الزوار وفد من أمانة المنطقة الشرقية في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية وذلك للاطلاع والتعرف على أبرز الآليات والأنظمة المتبعة بالهيئة الملكية في مجال الجودة والتميز التشغيلي في مرافق مدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أكد مدير عام الجودة والتميز المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي بن سعيد القرني أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الهيئة الملكية بالجبيل في مجالات متنوعة من أبرزها مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وأضاف مدير عام الجودة والتميز المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية أن مدينة الجبيل الصناعية من المدن التي نفخر بها لما تتميز به من تكامل بين جميع قطاعات وإدارات الهيئة الملكية والخدمات المقدمة للمستفيدين أيضاً.

وأوضح القرني أن مدينة الجبيل الصناعية تعطي ساكنيها الاحساس بروح الحياة لما تمتلكه من معايير محققة لجودة الحياة، مؤكداً على أن زيارتنا اليوم هي امتداد لزيارات مستقبلية تهدف إلى الاستفادة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما اطلع الوفد على عرضاً مرئيا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن.

عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار تعرف من خلالها على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم.

وتعرف الوفد الزائر ايضاً على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية والذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلاً عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة.

وفي نهاية الزيارة شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية بالجبيل على حسن الاستقبال معتبرين أن هذه الزيارة لمدينة الجبيل الصناعية ناجحة بكل المقاييس حيث كانت الاستفادة منها كبيرة وكونت صورة حقيقية لديهم إلى ما توصلت إليه هذه المدينة من طفرة وثورة هندسية.