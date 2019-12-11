تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية الأيتام بالمنطقة

المناطق _ تبوك

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية اليوم مذكرة تفاهم ‏وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية وأهمية تحقيق التعاون المثمر فيما بين الجهتين في ضوء توجهات الدولة على النحو الذي يتحقق معه خدمة المجتمع والاهتمام بالأيتام وأسرهم ولكون جمعية الأيتام تُعنى بالأيتام وأسرهم وغالبية الأيتام طلاب وطالبات في التعليم جاءت هذه الاتفاقية لتوحد الجهود وتركيز الخدمة لصالح الطفل اليتيم ومستقبله التعليمي.

ومثّل تعليم تبوك في توقيع الاتفاقية مدير عام التعليم إبراهيم بن حسين العُمري ومن جهة جمعية رعاية الأيتام الخيرية نائب رئيس مجلس الإدارة طلال بن خالد الفقير.

وأكد مدير تعليم تبوك حق اليتيم في الرعاية داخل المدرسة وخارجها موجهاً رسالة لمنسوبي التعليم باستشعار الجانب الإنساني في العملية التعليمية بتفعيل دور المعلمين والمعلمات في هذا الجانب منوهاً بالدور النوعي لإدارة الإرشاد الطلابي في المدارس في الاهتمام والعناية بالطلاب والطالبات وخصوصاً الأيتام منهم.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره لمدير عام التعليم على توقيع هذه الاتفاقية مثمناً جهود منسوبي التعليم بدعم الجمعية وبرامجها, متأمّلاً بأن تجد هذه الاتفاقية وما ورد فيها من بنود النجاح والتنفيذ على أرض الواقع.