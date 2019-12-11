أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة

المناطق – فتحيه عبدالله

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أمس (الثلاثاء) الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية لعام 1441 هـ ،بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس، وذلك بمحافظة الخبر.

وفي مستهل الاجتماع، نوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لدى تفضله باعتماد موازنة العام المالي المقبل، مشيراً أن هذه الاعتمادات وتواصل التوسع في الانفاق على الأولويات التنموية، تأكيدٌ على أن بناء الإنسان السعودي، غاية تسعى لها الدولة، وتسخر من أجلها الإمكانيات والقدرات، سائلاً الله أن يبارك ويسدد الخطى والجهود من أجل تحقيق تطلع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

كما رحب سموه بأعضاء مجلس الهيئة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ، وبالرئيس التنفيذي المهندس فهد المطلق بعد اختيار مجلس الإدارة له لتولي هذا المنصب، وبالمنضمين حديثاً لفريق عمل الهيئة، مؤكداً أن الآمال المعقودة والتطلعات والطموح لا حدود لها، مبيناً أن الهيئة وبما تعمل عليه من خطط تطوير ومبادرات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنطقة، مشيراً لضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية ، واستثمارالفرص المتاحة، لتحويل استراتيجيات الهيئة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ لواقع ملموس، يسهم في الوصول للتنمية المستدامة، والاستفادة المثلى من الموارد، وتعظيم مساهمة المنطقة في تحقيق رؤية المملكة٢٠٣٠، التي وضعت ضمن أهدافها تحقيق جودة الحياة بمفهومها الواسع اضافة الى الاهداف الموجهة لتحقيق التنوع المطلوب لمصادر الدخل الغير نفطي وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك مهم للاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس مستجدات مشروع البناء المؤسسي للهيئة، والخطوات التي تم اتخاذها في هذه المبادرة، وأقر مجلس الهيئة الهيكل التنظيمي، وتعيين المراقب المالي، ومراجع الحسابات الخارجي، وذلك استكمالاً لأعمال البناء المؤسسي للهيئة، وتنفيذاً لما ورد في تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن المقر من مجلس الوزراء الموقر.

وناقش المجلس عدداً من مخرجات ورش العمل والدراسات التي أجرتها الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية، شملت مشروعات تطوير عدد من المواقع، ومشروعات قطاع النقل، بالإضافة لمبادرة تعظيم المحتوى المحلي في المشاريع التنموية القادمة بالمنطقة، بالإضافة إلى فرص الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص وآليات تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق استراتيجية تطوير المنطقة، وقد اطلع المجلس على توصيات اللجنة التنفيذية بشأن هذه المبادرات، ووجه حيالها بما رآه مناسباً.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد المطلق عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس ادارة الهيئة ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهدبن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، على الثقة الكريمة، ولدعمهم المتواصل والشكر موصول للزملاء من أعضاء المجلس لما يقدمونه من دعم من شأنه تطوير المنطقة الشرقية وتعزيز هويتها وتحسين نمط المعيشة لسكان واهالي المنطقة وزوارها، موضحاً أن التوجيهات الكريمة من سمو رئيس المجلس وسمو نائبه ستسهم في مواصلة الجهود لتحسين المخرجات نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير المنطقة، كما بين سعادته أن اعتماد الاطار المؤسسي منقبل المجلس اليوم سيسهم بوجود قاعدة تسهل الانطلاق نحو بناء القدرات بشكل اكثر فاعلية بإذن الله.

