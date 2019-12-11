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ماجد عبدالله متحدثًا في اللقاء الحواري المفتوح تحت عنوان “رسالة رياضي”

ماجد عبدالله متحدثًا في اللقاء الحواري المفتوح تحت عنوان “رسالة رياضي”

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تحت رعاية معالي مدير جامعة جده..

ماجد عبدالله متحدثًا في اللقاء الحواري المفتوح تحت عنوان “رسالة رياضي”

ماجد عبدالله متحدثًا في اللقاء الحواري المفتوح تحت عنوان “رسالة رياضي”
http://almnatiq.net/?p=809027
المناطق - جدة

زار رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد بن أحمد عبدالله اليوم الثلاثاء ١٤٤١/٤/١٤هـ معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمكتبه في مقر الجامعة بجدة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الأستاذ أحمد عيد، وعضو الجمعية الأستاذ حسين عبدالوهاب.
تأتي هذه الزيارة انطلاقًا من الدور التكاملي بين الجمعية وكافة الجهات بما يعود عليهما بالنفع في إطار الأدوار الاجتماعية المشتركة بينهما، وتفعيلًا للمبادرات التحفيرية والمشاركات المجتمعية الفاعلة في الأنشطة والفعاليات، والإسهام في تحقيق برنامج جودة الحياة.
وقدم الأستاذ ماجد عبدالله في مقر الجامعة بقاعة الجوهرة لقاء حواريًا مفتوحًا تحت رعاية معالي مدير الجامعة بعنوان “رسالة رياضي” التي تقدمها كلية علوم الرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، بحضور مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحدث فيها عن مسيرته وأجاب فيها على عدد من الأسئلة، كما حث فيها على العمل التطوعي ومدى أهميته وتأثيره بالنفع على المجتمع، يأتي ذلك في إطار اهتمام الجمعية بقطاع التعليم وإيمانًا منها بأهميته كعنصر جوهري فعال في المجتمعات المتقدمة، وفي الختام قدم الأستاذ ماجد عبدالله شكره لمعالي مدير جامعة جدة على الاستضافة والتكريم، متمنيًا لهم التوفيق ومؤكدًا حرص الجمعية على إبرام اتفاقيات مستقبلية بين الطرفين.

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