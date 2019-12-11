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70 قتيلا على الأقل.. “مجزرة إرهابية” في معسكر لجيش النيجر
http://almnatiq.net/?p=809039
المناطق - وكالات

قتل ما لا يقل عن 70 جنديا، في هجوم إرهابي استهدف معسكرا لجيش النيجر، في منطقة إيناتيس قرب مالي، وفقما أفاد مصدر أمني نيجري، الأربعاء.

وقال المصدر لـ”فرانس برس” إن الهجوم الذي وقع الثلاثاء “خلف أكثر من 70 قتيلا. الإرهابيون قصفوا المعسكر والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة (من الضحايا) هو انفجار الذخائر والوقود”.

وهذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف جيش النيجر منذ بدء الهجمات المتطرفة في البلاد عام 2015.

وقالت الرئاسة عبر “تويتر” إن “رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيوش إيسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والأمن والتنمية في إفريقيا الذي يعقد في مصر، للعودة إلى نيامي، اثرإالمأساة التي وقعت في إيناتيس”.

والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لثلاثة أشهر حال الطوارئ التي أعلنها في 2017 في العديد من المناطق، بهدف التصدي للهجمات المتطرفة.

ويتعرض شمال منطقة تاهوا ومنطقة تيلابيري المجاورة لمزيد من الهجمات انطلاقا من مالي المجاورة.

ومنذ أكتوبر الماضي، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق من دون مواكبة عسكرية.

ويكثف المتطرفون هجماتهم في منطقة الساحل وخصوصا في مالي والنيجر وبوركينا، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

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