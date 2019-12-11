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الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية

الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية

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الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية

الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية
http://almnatiq.net/?p=809050

تشارك الجمارك السعودية في فعاليات معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية كشريك في المعرض، حيث انطلقت فعالياته في فندق الفيصلية بالرياض أمس ولمدة يومين.
وتأتي مشاركة الجمارك السعودية كشريك في المعرض، بصفتها أحد الممكنات الرئيسة لتيسير إجراءات التجارة الإلكترونية، حيث تعمل الجمارك على مواكبة النمو المستمر للتجارة الإلكترونية وانتشارها المضطرد، وتعدّد قنواتها ومصادرها، واختلاف سبل التواصل مع العملاء حول العالم، كما تقوم الجمارك بتقديم خدمات جمركية متميزة سعيًا لتحقيق رضا عملائها في هذا المجال، وذلك بما يتلاءم مع تنامي حجم التجارة الإلكترونية.
وعملت الجمارك السعودية على تهيئة جميع السبل قبل اتساع دائرة عملائها المتعاملين من خلال التجارة الإلكتروينة، وذلك للإسهام في وصول السلع بأسرع وقت ممكن وفقًا لمبادراتها نحو تيسير التجارة وتماشيًا مع متطلبات الرقابة الجمركية باستخدام أحدث التقنيات الأمنية التي تُساعد على سرعة ومرونة الفسح وذلك في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى مدار ٢٤ ساعة.
وتشهد أعمال المعرض حضورًا محليًا وإقليميًا ودوليًا بارزًا، ومتحدثين من عدة دول، وبمشاركة أكبر منصات العرض الإلكترونية التي تقدم حلولها واستشاراتها للقطاعين العام والخاص، وللمنشآت الصغيرة والكبيرة.
ويستهدف المعرض الجهات الحكومية، والقطاع اللوجيستي، ومصممي التطبيقات الإلكترونية، وشركات الاتصالات والتقنية، والمتاجر الإلكترونية، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، ومبادرات قطاع الاتصالات، وكافة القطاعات الحكومية والخاصة التي تُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م، ورؤية المملكة 2030م.
كما يناقش المؤتمر تحديات ومستقبل التحول الرقمي في المملكة والتخطيط الاستراتيجي لبناء المدن الذكية ودوره في تحقيق رؤية 2030 بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية في المملكة وقصص أسرار ومفاتيح النجاح في هذا المجال. كما يستعرض المؤتمر التوجهات الحديثة في تطورات الخدمات اللوجستية للوصول لرؤية 2030.

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