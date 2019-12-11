إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الأربعاء، إن جهود طهران لزعزعة استقرار المنطقة تتفاقم.

وأضاف إسبر أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران.

وتابع وزير الدفاع الأميركي “سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا”.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق الأربعاء، إن واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال كيانات وشركات إيرانية.

وأكد بومبيو في إفادة للصحافيين بمقر الخارجية الأميركية، أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية. وأضاف بومبيو: “سنعاقب الشركات التي ستتعاون مع إيران”.

وقال إن العقوبات ستفرض على شركات تساعد على نقل وتهريب السلاح الإيراني.

وأضاف بومبيو أن هناك عقوبات على شركة طيران “ماهان” الإيرانية لدورها في أسلحة الدمار الشامل، مشدداً على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.

وطالب وزير الخارجية الأميركي كل الدول بممارسة الضغط على إيران، وأضاف: “نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين”.