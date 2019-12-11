احدث الأخبار

البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يناقش 5 موضوعات
أبرز المواد
 إيران تعترف بـ”مجزرة معشور” جنوب الأهواز
أبرز المواد
 إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا
أبرز المواد
 الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية
أبرز المواد
 الجمارك في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون
أبرز المواد
 بدء أعمال الاجتماع الاستثنائي الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد “يونا” في جدة
أبرز المواد
 70 قتيلا على الأقل.. “مجزرة إرهابية” في معسكر لجيش النيجر
أبرز المواد
 غرفة الطائف تستقبل القنصل الأمريكي وتبحث معه مجالات التدريب والوفود الخارجية
منطقة مكة المكرمة
 ماجد عبدالله متحدثًا في اللقاء الحواري المفتوح تحت عنوان “رسالة رياضي”
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطلق أعمال وورش الملتقى الأول للتطوع تحت شعار ( هاكاثون مليون متطوع )
المنطقة الشرقية
 الجيش المصري يجري تدريبات في مياه البحر المتوسط
أبرز المواد
البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يناقش 5 موضوعات

البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يناقش 5 موضوعات

أبرز المواد
إيران تعترف بـ”مجزرة معشور” جنوب الأهواز

إيران تعترف بـ”مجزرة معشور” جنوب الأهواز

أبرز المواد
إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

أبرز المواد
الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية

الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية

أبرز المواد

البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يناقش 5 موضوعات

البرنامج الإعلامي الموحد في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يناقش 5 موضوعات
http://almnatiq.net/?p=809059
المناطق - واس

عقد البرنامج الإعلامي الموحد “Grid” في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم اجتماعًا بحضور ممثلي أكثر من 50 جهة حكومية.
وناقش الاجتماع خمسة موضوعات نوعية مهمة، تضمنت إعداد الخطة الإعلامية لبرنامج تعداد السعودية 2020 التي قدمتها الهيئة العامة للإحصاء. وكذلك دعم وزارة الإعلام للأجهزة الحكومية من خلال بث فعالياتها عبر قناة “فعاليات” التلفزيونية ومنصاتها الرقمية.
كما تمت مناقشة تسويق الأيام المحلية والعالمية من خلال مشروع تقويم أيام السعودية.
وتناول الاجتماع أيضا استعراض مشروع “ويكي دوِّن” من خلال عرض قدمته دارة الملك عبدالعزيز، واستعرض الاجتماع استكمال مشروع دليل تطبيقات الأجهزة الحكومية الذي سيطلقه مركز التواصل الحكومي.

روابط ذات صلة

إيران تعترف بـ”مجزرة معشور” جنوب الأهواز

إيران تعترف بـ”مجزرة معشور” جنوب الأهواز
إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا
الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية

الجمارك السعودية شريك في معرض ومؤتمر التجارة الإلكترونية والمدن الذكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*