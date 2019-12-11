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جمعية الأعمال النسائية بحفرالباطن تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل دور المرأة

جمعية الأعمال النسائية بحفرالباطن تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل دور المرأة
http://almnatiq.net/?p=809075
المناطق - حفرالباطن

عقدت جمعية الأعمال النسائية اجتماعها الدوري بمديرية الشؤون الصحية وذلك لتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تفعيل دور المرأة ودعمها وهي إحدى المبادرات التي قدمها سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن حيث عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة مستشار سمو المحافظ المهندس عبدالله الغامدي بحضور ممثلي الجهات الحكومية وتضمن الاجتماع إعداد الأهداف العامة للجمعية و مناقشة المشاريع الصناعية التي سوف تنشئها كصناعة النسيج والخيوط والسجاد و المناشف و الشراشف والزي الرسمي وصناعة الجلود معتمدة على رأس المال البشري النسوي السعودي والتأكيد على تنمية القدرات والمهارات الأدائية لتشغيله بنسبة 100% .
وذلك بهدف توعية المجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة من كافة القطاعات الحكومية والخاصة .
وفي نهاية الاجتماع رفع رئيس اللجنه التأسيسية الشكر لسمو محافظ حفر الباطن على متابعته وحرصه على زيادة نسب التوطين و تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لما فيها من رقي وازدهار للمحافظة .

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