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جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات

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جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات

جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تقيم ورشة حول دور التخطيط الحضري في مواجهة الكوارث والأزمات
http://almnatiq.net/?p=809079
الدمام – فتحيه عبدالله

بالتعاون مع مركز إدارة الازمات والكوارث بأمارة المنطقة الشرقية أقامت كلية العمارة والتخطيط بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل أمس ورشة عمل بعنوان ” التخطيط الحضري والاقليمي ودوره في مواجهة الازمات والكوارث والحد منها لتحقيق رؤية المملكة 2030م واهداف التنمية المستدامة ” بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي ومدير مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع لأمارة المنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعود بن حاضر وعميد كلية العمارة والتخطيط بالجامعة الدكتور طارق الرواف ورئيس قسم التخطيط الحضري والاقليمي بالكلية الدكتور فائز الشهري ، بالاضافة الى 50 ممثلا لجهات حكومية ذات علاقة .

وقد بدأت الورشة بافتتاح معرض لمشاريع طلاب قسم التخطيط الحضري والاقليمي حيث تم استعراض المشاريع المشاركة وشروح عنها ، ليبدأ بعدها الجزء الاول من الورشة والذي قدمه رئيس قسم التخطيط الحضري والاقليمي الدكتور فائز الشهري ويتعلق بدور التخطيط الحضري والاقليمي في مواجهة الأزمات و الكوارث ، تلاه الجزء الثاني الذي قدمه الاستاذ بقسم التخطيط الحضري والاقليمي الدكتور عنتر ابو قرين تحت عنوان ” المخططات العمرانية ودورها في مواجهة الازمات والكوارث بكلية العمارة والتخطيط .

واشار عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف الى أن الكلية بجميع أقسامها تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية المملكة 2030 م ، من خلال استراتيجيتها وآليات تنفيذها ومنها ورشة العمل والمعرض الطلابي المصاحب التي نفذتها الكلية بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث ، حيث ستكون الورشة باذن الله بداية لرسم خارطة طريق للتعاون مع المركز بالدراسات والأبحاث وورش العمل المستقبلية التي تعالج قضايا مواجهة الأزمات والكوارث عن طريق تخصصات أقسام الكلية المختلفة .

بدوره قال رئيس قسم التخطيط الحضري والاقليمي الدكتور فائز الشهري إن للقسم دورا مهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م وأهداف التنمية المستدامة للحد من الازمات والكوارث ، مشيرا الى أن القسم يحوي 3 برامج في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه تسهم في تاهيل الكوادر البشرية للمشاركة فيتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة .

وفي ختام الورشة كرم مدير مركز ادارة الازمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية العقيد محمد بن حاضر عميد الكلية الدكتور طارق الرواف ووكيلها الدكتور عبدالعزيز المحسن ورئيس قسم التخطيط الحضري والاقليمي الدكتور فائز الشهري وعضو هيئة التدريس بقسم التخطيط الحضري والاقليمي الدكتور عنتر أبو قرين ، والمشاركين من مختلف الجهات الحكومية .

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