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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل
http://almnatiq.net/?p=809089
المناطق - واس

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة ضد ثلاثة كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وثمانية كيانات أخرى ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عن فرض عقوبات مالية جديدة ضد شبكة إيرانية للنقل البحري برئاسة رجل الأعمال عبد الحسين خضري، المتهم بنقل أسلحة سرًا إلى الحوثيين في اليمن.
وشدد البيان على أن العقوبات المفروضة على شركة الخطوط الجوية الإيرانية “ماهان إير” للطيران بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف الدول الناشطة في نشر أسلحة الدمار الشامل، وأن هذه العقوبات يجب أن تكون بمثابة تحذير من أن التعامل مع شركات IRISL أو E-Sail أو Mahan Air ينطوي على مخاطر الإسهام في برامج إيران الحساسة.
من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أن “النظام الإيراني يستخدم طيرانه وقطاعه للنقل البحري لإمداد حلفائه الإرهابيين في المنطقة بالأسلحة، مسهمًا بصورة مباشرة في الأزمتين الإنسانيتين المدمرتين في سوريا واليمن”.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال للأفراد والشركات المستهدفين في الولايات المتحدة ومنعهم من التعامل مع مواطنين أمريكيين، ما يحرمهم من منفذ إلى النظام المالي الأمريكي.

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