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أقدام مبابي ونيمار تسحق غلطة سراي بخماسية نظيفة

أقدام مبابي ونيمار تسحق غلطة سراي بخماسية نظيفة
http://almnatiq.net/?p=809095
المناطق - الرياض

ظهر كيليان مبابي ونيمار في حالة رائعة خلال فوز ساحق لباريس سان جيرمان 5-صفر على ضيفه غلطة سراي في ختام جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل كل من مبابي ونيمار هدفا وصنعا هدفين لصالح بطل فرنسا، الذي ضمن الصدارة بالفعل في وقت سابق، وأنهى المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة الذي هزم كلوب بروج 3-1 خارج أرضه.

وخرج الفريق التركي، الذي استقبل أهدافا أيضا من بابلو سارابيا وماورو إيكاردي وإدينسون كافاني، من كل المنافسات القارية بعد تذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ووقعت اشتباكات بين مشجعي الفريقين قبل وقت قصير على انطلاق المباراة خارج استاد بارك دي برنس وقال مصدر بالشرطة إنه تم نقل مشجع إلى المستشفى بعد إصابة بسيطة.

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