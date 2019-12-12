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السيسي يدعو للتعامل “بحسم” مع الدول الراعية للإرهاب

السيسي يدعو للتعامل “بحسم” مع الدول الراعية للإرهاب
http://almnatiq.net/?p=809101
المناطق - الرياض

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى “التعامل بحسم، وبشكل جماعي، مع الدول الراعية للإرهاب”، وذلك في كلمة ألقاها في منتدى عن السلام في إفريقيا.

وخلال المنتدى الذي يستمر ليومين في مدينة أسوان جنوبي مصر، قال السيسي إن تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا مطلوب، فضلا عن جهود التصدي للجماعات المسلحة في مصر ودول جنوب الصحراء الكبرى.

وتابع: “الإرهاب لن نستطيع مواجهته إلا بعمل جماعي، ويجب التعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، لأن الجماعات الإرهابية لن يكون لها القدرة إلا إذا كان يُقدم لها دعم مادي وعسكري ومعنوي أيضا”.

وتطرق السيسي إلى الوضع في ليبيا المجاورة، قائلا إن “أزمة ليبيا في طريقها لحل شامل وسياسي في الشهور القليلة المقبلة”، وفقما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

ويبدو أن الرئيس المصري كان يشير لقمة دولية ستعقد في العاصمة الألمانية برلين، هدفها التوصل لاتفاق حول الخطوط العريضة للتحركات المطلوبة لإنهاء الأزمة في ليبيا. وكان من المقرر عقد القمة في أكتوبر الماضي لكنها تأجلت.

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