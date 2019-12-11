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أمير جازان يرعى احتفاء فرع حقوق الإنسان بجازان باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أمير جازان يرعى احتفاء فرع حقوق الإنسان بجازان باليوم العالمي لحقوق الإنسان

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أمير جازان يرعى احتفاء فرع حقوق الإنسان بجازان باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أمير جازان يرعى احتفاء فرع حقوق الإنسان بجازان باليوم العالمي لحقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=809106
جازان - فضه عطيف؛

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , احتفاء فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.
وفور وصول سموه دشن المعرض المصاحب للفعاليات وتجول والحضور على مختلف الأقسام والأركان التي تمثل مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.
عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقت عضو مجلس لجنة الأسرة والمرأة والطفل بهيئة حقوق الإنسان سمها بنت سعيد الغامدي
, كلمة أعربت فيها عن سعادتها وجميع منسوبي الفرع برعاية سمو أمير المنطقة للحفل ، مشيرة إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يـأتي تأكيداً على الدور الذي يحضى به كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في المجتمع السعودي والعربي والإسلامي , والحقوق التي كفلها لها الشرع الحنيف , منذ بزوغ فجر الإسلام.
وبينت الغامدي أن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي تذكيراً بدور الإنسان في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً ، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ، مؤكدة أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتترجم ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركة المرأة ورعاية حقوق الطفل وكافة فئات المجتمع من خلال الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمهم وتمكينهم وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.
إثر ذلك توالت فقرات الحفل المتضمنة لكلمات وقصائد شعرية وأناشيد وعروض طلابية .
وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة جازان الجهات المتعاونة في تنفيذ الفعالية , راجياً سموه العون والتوفيق للجميع.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن الصالح المديميغ ، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان عبدالله بن إدريس المباركي وعدد من أعضاء مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان والمسؤولين بالمنطقة.

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