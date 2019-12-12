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تصفيات إفريقيا لمونديال 2022.. الكاف يعلن النظام والمواعيد

تصفيات إفريقيا لمونديال 2022.. الكاف يعلن النظام والمواعيد
http://almnatiq.net/?p=809117
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، أن قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ستقام في 21 يناير المقبل في القاهرة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي على موقعه الرسمي، أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا، بينها 14 ستتأهل عن الدور التمهيدي، لتنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل تصنيفا.

وأضاف أن المنتخبات الـ40 ستوزع على 10 مجموعات من 4 منتخبات، وسيتحدد تصنيفها وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في نهاية ديسمبر الجاري.

وتابع أن المنتخبات العشرة التي ستحتل صدارة المجموعات ستلتقي فيما بينها ذهابا وإيابا في نوفمبر 2021، لتتأهل منها 5 منتخبات لمونديال قطر المقرر لأول مرة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

ولفت الكاف إلى أن التصفيات ستبدأ في مارس 2020، وتنتهي في أكتوبر 2021.

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