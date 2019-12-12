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عندما تترجم الأقوال إلى أفعال وتتحدث الأرقام.. السوق السعودية التاسع عالميا بعد إدراج “أرامكو”

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عندما تترجم الأقوال إلى أفعال وتتحدث الأرقام.. السوق السعودية التاسع عالميا بعد إدراج “أرامكو”

عندما تترجم الأقوال إلى أفعال وتتحدث الأرقام.. السوق السعودية التاسع عالميا بعد إدراج “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=809120
المناطق - الرياض

قالت وكالة «بلومبرغ»: «إن إدراج أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية (تداول) سيجعل من السوق السعودية تاسع أكبر سوق مالية في العالم إذ ستبلغ القيمة السوقية 2.2 تريليون دولار (8.25 تريليون ريال)».

وأوضحت الوكالة، أن حجم السوق المالية السعودية سيفوق البورصة الهندية وسيقارب حجم البورصة الألمانية والكندية، على الرغم من أن المملكة قامت بطرح فقط 1.5 في المائة من أسهم «أرامكو».

وقال زكاري سفاراتي الرئيس التنفيذي لشركة «دلما كابيتال»، بحسب ما أوردته الوكالة، إنه من المرجح أن تبلغ قيمة «أرامكو» الـ2 تريليون دولار أو أكثر خلال الأيام الأولى من التداول في السوق السعودية.

وأوضح أن «أرامكو السعودية» تعتبر أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية وأكبر شركة مدرجة لديها أقل عدد من الأسهم الحرة (بافتراض 1.5 % من الأسهم الحرة من إجمالي أسهم الشركة) مقارنة بعدد من أكبر الشركات المدرجة في العالم.

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