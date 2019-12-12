“الأرصاد”: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على كافة المناطق باستثناء تبوك والجوف

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http://almnatiq.net/?p=809124
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم، حائل ،الحدود الشمالية ،الشرقية ،الرياض).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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