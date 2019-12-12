بـ 300 راكب.. قطار الحرمين يستأنف رحلاته من جدة للمدينة

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استأنف قطار الحرمين السريع، أولى رحلاته أمس (الأربعاء) من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، إلى محطتي المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بعد انقطاع دام عدة أسابيع إثر الحريق الذي شب في المحطة الرئيسية للقطار في السليمانية بجدة (في 30 /‏9 /‏2019).

واستقل 300 راكب القطار الذي غادر صباحا من محطة المطار، وكان في وداعه مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام بن فؤاد نور، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية العاملة في المطار، بعد استكمال كافة التجهيزات والتأكد من جاهزية المحطة لخدمة المسافرين.

وتم تحديد 5 رحلات يوميا من جدة للمدينة المنورة ومثلها بالعكس، فيما يتوقع أن يتم تشغيل الرحلات إلى مكة المكرمة، خلال الأسبوع القادم.

وهيأت الإدارات المختصة في محطة القطار ماكينات البيع الذاتي للتذاكر والبوابات الإلكترونية وشاشات جداول الرحلات.

ويعدّ مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد فريداً من نوعه على صعيد المنطقة، بعد الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني في ربط مطار المؤسس الجديد الصالة رقم (1) بشبكة قطار الحرمين السريع، إذ وضعت هذه الخطوة معايير جديدة في تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما يشكّل نقلة نوعية في خدمات النقل العام في المطارات السعودية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة قرابة 3204 ركاب في الساعة، وتهدف محطة القطار إلى المساهمة في نقل الزوار والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة، ضمن تفعيل محور الرؤية المستقبلية للمملكة، لمضاعفة أعداد المعتمرين والحجيج بالتدرج كل عام حتى تستقر عند 30 مليونا في 2030.

وتولت الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية إنشاء محطة قطار الحرمين بالمطار ضمن مشروع مطار المؤسس الجديد، وتقع المحطة على مساحة 99 ألف متر مربع، وتتكون المحطة من 6 طوابق، ومناطق تجارية، ومنطقة مخصصة لانتظار ركاب الدرجة الأولى، وتستوعب المحطة (6) قطارات في وقت واحد، كما تتضمن منصة للقطارات بطول 519 متراً، وتشتمل المنصة على (6) أرصفة (مساران مزدوجان ومساران فرديان)، وتبلغ مساحة المناطق الاستثمارية في المحطة 2543 متراً مربعاً.

يُذكر أن إدارة مشروع قطار الحرمين السريع تتولى تشغيل المحطة، وقامت بتجهيز الكوادر السعودية المؤهلة الذين تم تدريبهم وفق أحدث أنظمة ومعايير الأمن والسلامة العالمية، ويصل عدد الموظفين العاملين خلال الفترة الواحدة في محطة قطار المؤسس إلى 40 موظفاً وموظفة يعملون في أقسام التذاكر والحقائب وإرشاد وتوجيه المسافرين، كما أن رحلة القطار من محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى محطة المدينة المنورة تستغرق 90 دقيقة تقريبا، وبسرعة تصل إلى 300 كلم/‏ الساعة، بحسب “عكاظ”.