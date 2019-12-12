ميسي يحذر من “الفخ الأوروبي”

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مع انتهاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حذر نجم برشلونة الإسباني من “الوقوع في الفخ” باستدعاء أخطاء الماضي.

وقال ميسي خلال حدث ترويجي، الأربعاء، إن على فريقه “التفكير في الحاضر”، إذا ما أراد استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن برشلونة منذ عام 2015.

وأوضح ميسي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية: “علينا أن نبدأ من الصفر لأنه عام جديد وبطولة جديدة”، في إشارة إلى تأهل الفريق الكتالوني إلى دور الـ16 الذي سينطلق العام المقبل.

وتابع: “نتعلم من الماضي، من الأخطاء، لكننا نركز على الحاضر”.

وغادر برشلونة النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أوروبا في إياب دور نصف النهائي، على يد روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي على الترتيب، بعد أن حقق انتصارين مريحين ذهابا.

لكن النجم الأرجنتيني حذر من أنه “سيكون من الخطأ الوقوع في هذا الفخ مجددا”.

وتأهل برشلونة متصدرا المجموعة السادسة من المسابقة الأوروبية الأم، رفقة بوروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثاني، وينتظر الفريقان قرعة دور الـ16 الذي يلعب بنظام خروج المهزوم.